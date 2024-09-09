В "Укрзализныце" предупредили об изменениях в движении поездов

"Укрзализныця" на 9 сентября изменила маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 — Белая Церковь — Мироновка. Новый временный маршрут проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию перевозчика.



Изменения в движении поездов объясняют техническими причинами. Это повлияло на своевременность некоторых рейсов. По состоянию на 08:20 9 сентября, по информации "Укрзализныци", больше всего задерживаются следующие поезда:

№3/4 Запорожье-1 — Ужгород ( 2:41)

№87/88 Ковель-Пасс. — Запорожье-1 ( 1:45)

№31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1 ( 1:34)

№203/204 Ворохта — Днепр-Главный ( 1:34)

№39/40 Солотвино-1 — Запорожье-1 ( 1:23)

№749/750 Вена Главная — Киев-Пасс. ( 1:07)

№749/750 Ужгород – Киев-Пас. ( 1:07)

№85/86 Запорожье-1 — Львов ( 1:02)

№3/4 Ужгород — Запорожье-1 ( 0:54)

"Пассажирам из Белой Церкви, которую вынужденно обходят, мы организовываем бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов", — сообщили в "Укрзализныце".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе в одном из поездов украинской железной дороги возник скандал. Муж купил билет в женское купе и попытался занять свое место. Такая ситуация возмутила пассажирок купе – они обратились к проводнику. Однако ответ проводника вызвал еще больше вопросов: "Где написано, что мужчинам нельзя быть в женском купе?".

Женщины пожаловались на горячую линию перевозчика. После рассмотрения жалобы мужчину взорвали, однако сама ситуация вызвала волну обсуждений в социальных сетях и СМИ. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.



