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Главная Новости Общество права человека В Украине решили существенно упростить жизнь вынужденным переселенцам
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В Украине решили существенно упростить жизнь вынужденным переселенцам

Внутренне перемещенные лица из Донбасса и АР Крым получат новую льготу

сегодня, 09:56
Автор:

Лилия Боровая

В Украине решили существенно упростить жизнь вынужденным переселенцам

Донбасс, фото из открытых источников

На этой неделе вступят в силу правки к Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

В соответствии с текстом Закона в новой редакции вынужденные переселенцы из временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированной АР Крым с 5 сентября полностью освобождаются от ответственности за нарушение любых денежных обязательств – кредитных договоров, договоров займа и прочих.

Это значит, что по отношению к внутренне перемещенным лицам не смогут применяться меры по конфискации имущества, принудительное взыскание штрафов и пеней, а также их непосредственное начисление. Требование единовременного погашения банковских и прочих долгов перед финансовыми учреждениями также перейдет за черту закона.

Перерасчет задолженностей по кредитам должен будет осуществляться кредиторами, не позднее чем через семь дней после письменного обращения о его необходимости от должника из числа внутренне перемещенных лиц.

Отсюда возникает логический вопрос: "Если должники перестанут отвечать за невыполнение денежных обязательств, то кто оплатит по счетам?". Ответ на него изложен в нормах и принципах международного права, согласно которым такие обязательства полностью возлагаются на страну-оккупанта, то есть, в данном случае на Российскую Федерацию.

Ранее "Комментарии" проанализировали, что в Украине изменилось для 1,5 млн внутренне перемещенных лиц Донбасса и Крыма за первый год правления президента Владимира Зеленского.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-sho-zvilnyaye-vnutrishno-peremishen-69973
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comments

Обсуждения

андрей

сегодня, 09:16

ну и? На Востоке и в Крыму у них осталась какая то недвижимость или родственники ! Не всеже смылись на украину! Вот они и будут расхлебывать!А кто здесь из переселенцев здесь живет не смогут им помочь так как не имеют работы .А кто работает тому хватает на хлеб и только! Так что дорогэньки предатели остались вы нищими поберушками!

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