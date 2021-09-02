В Украине решили существенно упростить жизнь вынужденным переселенцам

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Лилия Боровая
Донбасс, фото из открытых источников
На этой неделе вступят в силу правки к Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.
В соответствии с текстом Закона в новой редакции вынужденные переселенцы из временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированной АР Крым с 5 сентября полностью освобождаются от ответственности за нарушение любых денежных обязательств – кредитных договоров, договоров займа и прочих.
Это значит, что по отношению к внутренне перемещенным лицам не смогут применяться меры по конфискации имущества, принудительное взыскание штрафов и пеней, а также их непосредственное начисление. Требование единовременного погашения банковских и прочих долгов перед финансовыми учреждениями также перейдет за черту закона.
Перерасчет задолженностей по кредитам должен будет осуществляться кредиторами, не позднее чем через семь дней после письменного обращения о его необходимости от должника из числа внутренне перемещенных лиц.
Отсюда возникает логический вопрос: "Если должники перестанут отвечать за невыполнение денежных обязательств, то кто оплатит по счетам?". Ответ на него изложен в нормах и принципах международного права, согласно которым такие обязательства полностью возлагаются на страну-оккупанта, то есть, в данном случае на Российскую Федерацию.
Ранее "Комментарии" проанализировали, что в Украине изменилось для 1,5 млн внутренне перемещенных
лиц Донбасса и Крыма за первый год правления президента Владимира Зеленского.
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Обсуждения
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андрей
сегодня, 09:16
ну и? На Востоке и в Крыму у них осталась какая то недвижимость или родственники ! Не всеже смылись на украину! Вот они и будут расхлебывать!А кто здесь из переселенцев здесь живет не смогут им помочь так как не имеют работы .А кто работает тому хватает на хлеб и только! Так что дорогэньки предатели остались вы нищими поберушками!