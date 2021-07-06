В Украине летом освободят свыше тысячи заключенных. Кто подпадает под амнистию

В Украине вскоре должна быть объявлена очередная амнистия. Как сообщили сегодня в новостном центре Верховной Рады Украины комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял за основу законопроект №5249 и рекомендовал его утвердить в парламенте. Законопроектом предлагается объявить амнистию социально незащищенным категориям: детям, женщинам, мужчинам, которые имеют несовершеннолетних детей на иждивении, заключенным-инвалидам всех групп, больным туберкулезом, раком, участникам боевых действий и пенсионерам.

Новая амнистия в Украине будет приурочена к 30-й годовщине Независимости, фото из открытых источников

При этом будут применяться несколько критериев для применения амнистии. В частности, незначительная общественная опасность совершенного преступления, плохие показатели здоровья осужденных, большой срок отбытия наказания. Решение об амнистии будут применяться судом индивидуально по каждому заключенному.

Согласно данным Министерства юстиции, в случае утверждения законопроекта, предварительно должны будут освобождены из мест лишения свободы 1046 лиц. Еще 135 осужденных, которые получили условный срок ограничения свободы или другое наказание, не связанное с лишением свободы, оставшийся термин наказания будет сокращен наполовину.

Амнистия не будет распространяться на преступников, которым смертная казнь была заменена лишением свободы, получившим 2 или больше судимостей за причинение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, осужденным за совершение терактов, бандитизм, преступления против нацбезопасности, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, коррупционеров. В то же время в МинЮсте посчитали дополнить законопроект статьями о неприменении амнистии в отношении нарушителей правил дорожного движения, чьи действия повлекли смерть людей, алкоголикам и наркоманам, совершившим тяжкое преступление в состоянии опьянения, лицам, осужденным за проявление домашнего насилия, педофилам и лицам жестоко обращавшимся с животными.

Ранее "Комментарии" писали насколько оправдана амнистия в Украине в условиях карантина.

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