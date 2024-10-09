В Украине изменят основное удостоверение ветерана: как подтвердить статус

Ветеранов ожидают изменения — вместо бумажного удостоверения, подтверждающего статус, будет действовать электронное в "Дии". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Кабинета Министров Украины.



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8 октября Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного.

По состоянию на сегодняшний день именно бумажное удостоверение является основным документом. И только после оформления бумажного документа можно сформировать электронное.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова пояснила, что введенные изменения будут способствовать ускорению предоставления услуг, снизят время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. При этом ветераны смогут получить бумажный вариант документа.

В министерстве отметили, что Е-удостоверение ветерана позволят мгновенно проверять их достоверность в режиме реального времени, что в свою очередь исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.

Также переход к электронным удостоверениям способствует эффективному ведению документации для организаций и учреждений и уменьшает затраты на печать и хранение бумажных документов. Это также будет способствовать улучшению предоставления административных процедур, быстрому и более эффективному доступу к социальным гарантиям.

В министерстве подчеркнули, что в случае потери бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчинам разрешат выезд за границу, но при определенных условиях.



