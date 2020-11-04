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Главная Новости Общество права человека В Украине хотят отправить в декрет мужчин
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В Украине хотят отправить в декрет мужчин

Согласно законопроекту в декретный отпуск сможет выходить не только мать, но и отец ребенка

сегодня, 20:06
Автор:

Диденко Светлана

В Украине планируют ввести послеродовой отпуск для отцов. Закон уже разработали и подали в Раду.

В Украине хотят отправить в декрет мужчин

Фото: newslab.ru

Сегодня, 4 ноября, в очереди на повестке в Верховную Раду ожидает рассмотрения "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком".

Согласно законопроекту  в  декретный отпуск сможет выходить не только мать, но и отец ребенка. Стоит отметить, что из родителей ребенка в отпуск может пойти родной отец ребенка, который не является мужем матери. В декрет может выйти  даже бабушка с дедушкой, если малыша воспитывает родитель-одиночка.

Важно выделить, что согласно законопроекту у роженицы остается  право на больничный для послеродового восстановления.

В свою очередь отцы могут находиться в декрете, пока не исполнится три года. Мужчина сможет  получать все пособия на уровне с женщиной, которые предусмотрены.

Также в законопроекте идет речь о графике работы родителей, которые заботятся о  ребёнке-инвалиде, который не старше 14 лет. Они будут меньше работать. Подобное предложение прописано и для отцов, которые воспитывают ребёнка самостоятельно.

Родители с детьми будут иметь возможность воспользоваться дополнительным десятидневным отпуском при условии, что они имеют двоих и больше детей не старше 15 лет, или ребенка-инвалида, или усыновлённого ребёнка.

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Источник: http://kontrakty.ua/article/165091
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