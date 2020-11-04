В Украине хотят отправить в декрет мужчин

Язык
BTC/USD
14087.30
ETH/USD
402.51
LTC/USD
54.39
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Диденко Светлана
В Украине планируют ввести послеродовой отпуск для отцов.
Закон уже разработали и подали в Раду.
Фото: newslab.ru
Сегодня, 4 ноября, в очереди на повестке в Верховную Раду ожидает
рассмотрения "Проект Закона о внесении
изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных
возможностей матери и отца по уходу за ребенком".
Согласно законопроекту в декретный отпуск сможет выходить не только мать,
но и отец ребенка. Стоит отметить, что из родителей ребенка в отпуск может пойти
родной отец ребенка, который не является
мужем матери. В декрет может выйти даже бабушка с дедушкой, если малыша
воспитывает родитель-одиночка.
Важно выделить, что согласно законопроекту у роженицы
остается право на больничный для послеродового
восстановления.
В свою очередь отцы могут находиться в декрете, пока не
исполнится три года. Мужчина сможет получать
все пособия на уровне с женщиной, которые предусмотрены.
Также в законопроекте идет речь о графике работы родителей,
которые заботятся о ребёнке-инвалиде,
который не старше 14 лет. Они будут меньше работать. Подобное предложение
прописано и для отцов, которые воспитывают ребёнка самостоятельно.
Родители с детьми будут иметь возможность воспользоваться дополнительным десятидневным отпуском при условии, что они имеют двоих и больше детей не старше 15 лет, или ребенка-инвалида, или усыновлённого ребёнка.
Ранее "Комментарии" сообщали как будут выплачивать зарплату педагогам на дистанционном обучении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости