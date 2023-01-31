В Украине цифровизируют процессы военно-врачебной комиссии: детали

Это должно помочь побороть бюрократию в армии, написал в соцсети Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.





“Сейчас процессы ВЛК совсем не цифровизированы. Раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в различные институты, собирать кучу бумажных документов. И это все для того, чтобы подтвердить ранение. Затем комиссия дает экспертный вывод, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продления службы”, — написал министр.





Он привел пример, когда военного ранили под Бахмутом, впоследствии эвакуировали в киевскую больницу на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК, затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу, возмутился Федоров.





"Команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики и ОО "Правозащитный для военнослужащих "Принцип" разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии. Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев", — добавил министр цифровой трансформации.





По его словам, это лишь небольшая часть того, что нужно цифровизировать в военной сфере.





"Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им мы можем дальше работать и цифровизировать", — подчеркнул топ-чиновник.

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