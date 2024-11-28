В ТЦК рассказали, кто больше всего ненавидит работников терцентров

Украинцы нередко осуждают действия работников ТЦК за мобилизационные методы, которые они используют. Случаются даже нападения на военных центров комплектования. Кто больше всего ненавидит работников ТЦК и откуда берется это чувство, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Telegraf.

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На вопрос, почему изменилось общество, ранее героизировавшее своих защитников, а сейчас плюющее им в лицо, он отметил, что ненависть идет от тех, кто не хочет замечать войны. "А здесь к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным Силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатиш по 50 гривен еженедельно, мало. Пошли с нами, нам нужно пополнение" , – рассказал он.

Также добавил, что именно это постоянное напоминание о том, что война "не где-то там, а буквально за порогом" и вызывает такую реакцию.

"Военнослужащие ТЦК — некий мостик, который связывает тех, кто не хочет на войну, с теми, кто на войне и которым очень нужно подкрепление", — объяснил Роман Истомин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако противостояния между представителями ТЦК и военнообязанными возникают все чаще.

Силовую мобилизацию, которую очень часто используют военные ТЦК, украинцы назвали "бусификацией". Есть и случаи стрельбы с участием мужчины в военной форме. Сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов в интервью медиахабу "Твой город" заявил, что военным ТЦК нужно разрешить стреляли в гражданских.