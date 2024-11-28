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В ТЦК рассказали, кто больше всего ненавидит работников терцентров

В ТЦК заявили, что донатить недостаточно для помощи ВСУ

сегодня, 13:55
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Кречмаровская Наталия

Украинцы нередко осуждают действия работников ТЦК за мобилизационные методы, которые они используют. Случаются даже нападения на военных центров комплектования. Кто больше всего ненавидит работников ТЦК и откуда берется это чувство, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Telegraf.

В ТЦК рассказали, кто больше всего ненавидит работников терцентров

Фото портал "Комментарии"

На вопрос, почему изменилось общество, ранее героизировавшее своих защитников, а сейчас плюющее им в лицо, он отметил, что ненависть идет от тех, кто не хочет замечать войны. "А здесь к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным Силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатиш по 50 гривен еженедельно, мало. Пошли с нами, нам нужно пополнение" , – рассказал он.

Также добавил, что именно это постоянное напоминание о том, что война "не где-то там, а буквально за порогом" и вызывает такую реакцию.

"Военнослужащие ТЦК — некий мостик, который связывает тех, кто не хочет на войну, с теми, кто на войне и которым очень нужно подкрепление", — объяснил Роман Истомин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако противостояния между представителями ТЦК и военнообязанными возникают все чаще.

Силовую мобилизацию, которую очень часто используют военные ТЦК, украинцы назвали "бусификацией". Есть и случаи стрельбы с участием мужчины в военной форме. Сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов в интервью медиахабу "Твой город" заявил, что военным ТЦК нужно разрешить стреляли в гражданских.



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-11-26/5887644-mobilizatsiya-tse-vzagali-ne-dlya-motivovanikh-mayor-pro-mozhlivu-likvidatsiyu-ttsk-koruptsiyu-ta-nastroi-lyudey?fbclid=IwY2xjawGz59VleHRuA2FlbQIxMQABHfSYGzQPLNjGLVKlcmxPT1s04iLcjHnDO4mOJn8UpD_Px
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