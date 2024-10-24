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В ТЦК рассказали, какими спальными мешками обеспечивают бойцов

Спальники нового образца доставили в центры снабжения

сегодня, 16:10
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Кречмаровская Наталия

В Тернопольском областном ТЦК и СП рассказали об изменениях в поставках вещей для украинских военных, сообщает портал "Комментарии".

В ТЦК рассказали, какими спальными мешками обеспечивают бойцов

Фото Тернопольского областного ТЦК и СП

По данным областного ТЦК, первую партию новых спальников уже доставили в Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины. Остальные будут поставлены до конца 2024 года.

В центре комплектования рассказали, что новые спальники имеют несколько преимуществ по сравнению с предыдущими:

  • меньший вес;

  • модульная система;

  • водоотталкивающий чехол;

  • улучшенные свойства при разных температурных условиях.

“Модульная система спальных мешков предполагает наличие трех частей: внутреннего спальника, вкладки и наружного водоотталкивающего чехла.

Также для уменьшения объема изделия предусмотрено использование компрессионного мешка, который можно дополнительно стянуть и прикрепить снаружи к рюкзаку”, — отметили в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тернопольский горсовет на закрытых торгах закупил 4500 спальников без подтвержденного качества.

Тернопольский городской совет закупил 4500 спальных мешков для выполнения мероприятий программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Затем передала их на хранение в образовательные учреждения города. Специалисты Госаудитслужбы обнаружили, что закупку провели путем заключения договора с ООО без применения открытых торгов. Частному поставщику перечислили за товар бюджетные средства на сумму более 12 млн гривен.

Тернопольский горсовет пытался обжаловать в местном суде требование Госаудитслужбы, однако суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении тернопольских чиновников.



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Источник: https://www.facebook.com/ternopil.vk/posts/pfbid025dtLT7hH29aagD9upEyeyao3P7W2DQjAwruTegve1VatfBAXBJ2GQsTEFdmW7Zuzl?locale=uk_UA
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