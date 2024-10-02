В ТЦК называют "бусификацию" мифом: как оценивают мобилизацию на улице

В сети интернет много видео о силовой мобилизации военнообязанных, когда работники ТЦК силой затягивают мужчин в автомобили. Украинцы дали определение такой работе — "бусификация". Однако представители ТЦК отмечают, что мобилизация проводится в рамках закона, а видео не полны и компрометируют работников центров комплектования. Об этом заявил начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко на брифинге, сообщает портал "Комментарии".



Фото из открытых источников

По его словам, представители центров действуют в рамках закона. Он убежден, что видео силовой мобилизации не полно и компрометируют представителей РТЦК.

"Я скажу, что это больше миф, потому что я тоже смотрю ролики, которые есть в интернете. Я могу заверить всех, что все РТЦК действуют в рамках закона. Они общаются с людьми, они объясняют и извещают на улице. Также со всеми представителями. есть Национальная полиция, которая не позволяет нарушать законодательные акты и общественный порядок. ", — отметил представитель областного ТЦК.

Напомним, в Харьковском ТЦК объяснили, почему военнообязанные не хотят обновлять данные, несмотря на большие штрафы за нарушение закона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменятся правила мобилизации. Кабинет Министров Украины разрешил военным частям проводить мобилизацию без ТЦК. Военные части могут мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.



