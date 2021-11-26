В следующем году ЕС не будет пускать невакцинированных путешественников

Европейская комиссия решила не пускать граждан из третьих стран в туристических целях, если они не вакцинированы от коронавируса или не имеют подтверждения выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии на брифинге. Соответствующее ограничение вступит в силу с 1 марта 2022 года, сказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

COVID-19 - фото из открытых источников

“Сегодня, если люди приезжают из страны, которая находится в списке (“зеленый список ЕС” – ред.), то могут путешествовать без вакцинации. С 1 марта они должны быть вакцинированы. Вы должны быть вакцинированы, чтобы попасть в ЕС из третьей страны, или вы должны предоставить подтверждение выздоровления, или если вы ребенок”, – сказала Йоганссон.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает изменить срок действия сертификатов вакцинации против COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.

Напомним, большинство украинцев устали сидеть дома — им хочется новых эмоций и путешествий. Однако ограничения, прохождение теста на коронавирус, а также 14-дневный карантин не позволяют украинскому туристу отправиться в желанную поездку. Однако стало известно условие, при котором восстановится беспрепятственное пересечение украинцами границ ЕС. Об этом говорится в заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Европейский Союз и Украина смогут восстановить путешествия с целью туризма только после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Это касается как Украины, так и других европейских стран. Пока, чтобы пересечь Украинскую границы ЕС, нужно иметь серьезную необходимость.

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