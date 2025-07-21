В Раде указали, кто точно избежит обязательной мобилизации

В Украине продолжается военное положение и обязательная мобилизация, однако в категорию военнообязанных попадают не все. Недавно в Украине начали обсуждать мобилизацию возрастной категории "60+".

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Федор Вениславский в Media Center Ukraine рассказал, на каких основах могут привлекать в армию возрастную категорию "60+". По его словам, никакой обязательной мобилизации граждан Украины, которым уже исполнилось 60 лет, быть не может. Политик объяснил, что 60 лет означает, что человек снимается с военного учета, перестает быть военнообязанным. Такое лицо может продлить службу только по его добровольному согласию, если это потребует Вооруженные силы Украины или другие составляющие сектора безопасности обороны.

"Никакой принудительной мобилизации быть в принципе не может, потому что это уже противоречит закону о военной обязательной службе", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации.

Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что мужчины получат возможность быть снятыми с розыска после уплаты штрафа. По его словам, не стоит теперь платить деньги по коррупционной схеме представителям ТЦК, чтобы они снимали с розыска.

Политик объяснил, что соответствующий законопроект №13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по нацбезопасности. Предполагается, что бронь от мобилизации будет предоставляться на 45 дней.