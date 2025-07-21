В Раде указали, кто точно избежит обязательной мобилизации

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжается военное положение и обязательная мобилизация, однако в категорию военнообязанных попадают не все. Недавно в Украине начали обсуждать мобилизацию возрастной категории "60+".
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Федор Вениславский в Media Center Ukraine рассказал, на каких основах могут привлекать в армию возрастную категорию "60+". По его словам, никакой обязательной мобилизации граждан Украины, которым уже исполнилось 60 лет, быть не может. Политик объяснил, что 60 лет означает, что человек снимается с военного учета, перестает быть военнообязанным. Такое лицо может продлить службу только по его добровольному согласию, если это потребует Вооруженные силы Украины или другие составляющие сектора безопасности обороны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации.
Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что мужчины получат возможность быть снятыми с розыска после уплаты штрафа. По его словам, не стоит теперь платить деньги по коррупционной схеме представителям ТЦК, чтобы они снимали с розыска.
Политик объяснил, что соответствующий законопроект №13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по нацбезопасности. Предполагается, что бронь от мобилизации будет предоставляться на 45 дней.