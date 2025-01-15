В Раде объяснили, что будут требовать по новому закону о критике

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада Украины 14 января приняла во втором чтении и в целом проект закона № 11321 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.
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Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя ответственность медиа за комментарии читателей под материалами и новый закон об этом, пояснил, что сейчас существует процедура, когда в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию или в суд обращается истец с тем, что СМИ разместили материал, нарушающий законодательство о медиа.
Соответственно Нацсовет может сделать предписание, что с этим материалом нужно делать.
По его словам, очень часто, когда "действительно есть манипулятивный материал, которым пытаются уважаемое СМИ использовать, фактически подставить, медиа, конечно, идет на снятие такого материала".
Он объяснил процедуру:
Он объяснил, почему для медиа важно иметь такой механизм. По его словам, по другому методу, если истец не идет в Нацсовет, а идет сразу в суд, то медиа уже в суде должно доказывать, что "это было размещено на немодерированной части медиа".
Глава комитета подчеркнул, что "ничего нового в этом варианте закон не предлагает", а просто дает возможность "не тратя время, действовать так же как по запросу в Нацсовет".
Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько в Покровске планируют потратить на СМИ.
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