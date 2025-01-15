В Раде объяснили, что будут требовать по новому закону о критике

Верховная Рада Украины 14 января приняла во втором чтении и в целом проект закона № 11321 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

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Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя ответственность медиа за комментарии читателей под материалами и новый закон об этом, пояснил, что сейчас существует процедура, когда в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию или в суд обращается истец с тем, что СМИ разместили материал, нарушающий законодательство о медиа.

Соответственно Нацсовет может сделать предписание, что с этим материалом нужно делать.

"Если это комментарии или немодерированная часть, может рекомендовать снять этот комментарий. И, в принципе, этим вопрос исчерпывается. Если же материал не снимается, СМИ разделяет комментарий или позицию пользователя, соответственно дальше запускается судебный процесс, в котором истец уже должен доказать, что это позиция медиа”, — уточнил депутат.

По его словам, очень часто, когда "действительно есть манипулятивный материал, которым пытаются уважаемое СМИ использовать, фактически подставить, медиа, конечно, идет на снятие такого материала".

Он объяснил процедуру:

Что мы по запросу, в первую очередь, региональных медиа сделали? Мы расширили возможность основания для снятия материала судебным решением. То есть, если следователь, после того, как истец оплатил судебный сбор, предоставил факты, следователь эти факты проверил, пошел к следователю судьи и действительно фиксирует, что есть размещенный материал, нарушающий закон о медиа, следователь судья может сделать предписание к медиа с просьбой снять этот материал. И у медиа есть три дня для того, чтобы отреагировать. Так же как сейчас – по рекомендации Нацсовета”.

Он объяснил, почему для медиа важно иметь такой механизм. По его словам, по другому методу, если истец не идет в Нацсовет, а идет сразу в суд, то медиа уже в суде должно доказывать, что "это было размещено на немодерированной части медиа".

Глава комитета подчеркнул, что "ничего нового в этом варианте закон не предлагает", а просто дает возможность "не тратя время, действовать так же как по запросу в Нацсовет".

Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько в Покровске планируют потратить на СМИ.



