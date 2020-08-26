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Главная Новости Общество права человека В ООН подготовили доклад о массовых пытках в аннексированном Крыму
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В ООН подготовили доклад о массовых пытках в аннексированном Крыму

Члены мониторинговой миссии ООН ищут пути для решения повсеместного нарушения прав местного населения Крыма под контролем России

сегодня, 21:22
Автор:

Екатерина Белоброва

Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Крыму заявила о результатах исследования, которые подтверждают сотни фактов психологического, физического и уголовного давления на политических заключенных на аннексированном полуострове. Об этом международное ведомство сообщила на своей странице в Facebook.

Так, по информации от миссии, силовые структуры в Севастополе и прочих крымских городах систематически производят незаконные задержания граждан, насильно удерживают в казематах и не допускают к ним адвокатов.

В ООН подготовили доклад о массовых пытках в аннексированном Крыму

"Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты – распространенные нарушения прав человека, которые совершаются в контексте уголовных производств и процессов, связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - указано в сообщении ООН.

Отмечается, что данные получены из длительного изучения и прямых интервью с жертвами политического режима на полуострове.

Правозащитники приглашают к онлайн-трансляции по докладу, который предметно раскрывает сложную правовую обстановку по отношению к случайным заключенным и пути оказания им профессиональной юридической помощи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинцев наибольшее значение среди всех достижений государственной власти остается возвращение пленных с территорий, подконтрольных России, домой, в Украину.


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