В Новой Зеландии зафиксировано рекордное количество заболеваний COVID-19

В субботу в Новой Зеландии зарегистрировали 206 новых случаев заражения COVID-19. Это впервые с начала пандемии, когда цифра превысила отметку в две сотни. Об этом сообщает агентство Reuters. Самый густонаселенный город Окленд, в котором зарегистрировано 200 новых случаев заболевания, почти три месяца живет в условиях карантина. Ранее в городе зафиксировали вспышку штамма Delta. Однако ожидается, что ограничения будут ослаблены в понедельник, 8 ноября.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Премьер Джасинда Ардерн сказала, что хочет, чтобы жители Окленда могли путешествовать.





"Мы не будем держать жителей Окленда в изоляции — мы просто не можем этого сделать", — заявила Ардерн на пресс-конференции на национальном собрании своей Лейбористской партии.





Рекорд заражений напоминает людям о важности вакцинации как о средстве защиты номер один от вируса, говорится в заявлении министерства здравоохранения. Также в ведомстве добавили, что по состоянию на пятницу 78% новозеландцев в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 89% получили первую дозу.





Напомним, в нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. Об этом сообщает Минздрав. По обнародованной информации, новое лекарство от ковида "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными. Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.

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