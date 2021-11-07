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В Новой Зеландии зафиксировано рекордное количество заболеваний COVID-19

Рекорд заражений напоминает людям о важности вакцинации

сегодня, 19:59
Автор:

Ольга Чародий
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В субботу в Новой Зеландии зарегистрировали 206 новых случаев заражения COVID-19. Это впервые с начала пандемии, когда цифра превысила отметку в две сотни. Об этом сообщает агентство Reuters. Самый густонаселенный город Окленд, в котором зарегистрировано 200 новых случаев заболевания, почти три месяца живет в условиях карантина. Ранее в городе зафиксировали вспышку штамма Delta. Однако ожидается, что ограничения будут ослаблены в понедельник, 8 ноября.

В Новой Зеландии зафиксировано рекордное количество заболеваний COVID-19

Коронавирус (фото из открытых источников)

Премьер Джасинда Ардерн сказала, что хочет, чтобы жители Окленда могли путешествовать.


"Мы не будем держать жителей Окленда в изоляции — мы просто не можем этого сделать", — заявила Ардерн на пресс-конференции на национальном собрании своей Лейбористской партии.


Рекорд заражений напоминает людям о важности вакцинации как о средстве защиты номер один от вируса, говорится в заявлении министерства здравоохранения. Также в ведомстве добавили, что по состоянию на пятницу 78% новозеландцев в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 89% получили первую дозу.


Напомним, в нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. Об этом сообщает Минздрав. По обнародованной информации, новое лекарство от ковида "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными. Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.





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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealands-daily-coronavirus-cases-cross-200-first-time-pandemic-2021-11-06/
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