В Microsoft представили рабочее место будущего

Команда разработчиков Microsoft Office Envisioning Team представила проект гибридного рабочего места Flowspace Pod. Смотрите, как выглядит удобное место для спокойной и продуктивной работы. Как пишет MSPoweruser, модуль предназначен для работы работников, которым необходимо сосредоточиться. По задумке создателей, капсула Flowspace Pod создает уют и атмосферу уединения.

Работа (фото из открытых источников)

В ней есть маленький стол, удобное кресло, большой экран, положение которого меняется, и динамики для видеозвонков. Потолок, задняя стенка и выдвижные боковые панели в сочетании с приятной подсветкой создают ощущение безопасного личного пространства. Главным дизайнером проекта стал Антон Эндрюс. Пока неизвестно, как концепт будут воплощаться в жизнь, но он уже выиграл награду Red Dot за лучший дизайн.

Напомним, в ОАЭ государственные учреждения перейдут на новый график работы. Выходные у работников этих учреждений будут начинаться в пятницу после обеда и завершаться в понедельник. Об этом сообщает aljazeera. По-новому начнут работать в арабской стране с 1 января 2022 года. В настоящее время в этой стране государственные служащие работают с воскресенья до пятницы. Виходные у них – пятница и суббота. Такие изменения в графике работы должны способствовать повышению конкурентоспособности ОАЭ в секторах экономики и бизнеса.

К тому же расширенные выходные будут способствовать улучшению баланса между работой и личной жизнью и повысят уровень социального благополучия. У работников должна возрасти производительность, что будет оказывать положительное влияние на развитие бизнеса.

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