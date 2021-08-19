В Крыму недовольны поведением приезжих россиян

Оккупированный Крым - фото из открытых источников

Жители оккупированного Крыма откровенно не рады приезжим туристам из России. Об этом в личном блоге рассказывают россияне на Яндекс. Дзэн, передает УНИАН.

Крымчанам не нравится любимая фраза пропагандистов из России, якобы "Крым-наш".

"В общем, Крым — наш! А вот люди, которые сюда приезжают — гости и только. Но не все российские туристы это понимают, поэтому и ведут себя, как дома. Это не красиво и очень раздражает" — пишется в одном из отзывов в блоге .

Подчеркнем, что на оккупированном полуострове выросли цены и для местных жителей, из-за наплыва российских туристов.

Оккупационные власти, которая контролируется Кремлем, не занимаются регулированием цен, чтобы крымчане не переплачивали.

"Турист из России, когда отдыхает за границей, в той же Турции, то денег не жалеет. А вот в Крыму очень жадничает" — делится россиянин в своем блоге.

Также, в отзывах пишут, что русских не любят за то, что они много мусорят и это им никак не мешает.

Ранее, в сети было опубликовано видео, где между местным жителем Крыма и приезжим из России произошел конфликт, где крымчанин оскорблял туриста и нецензурно выражается в прямом эфире российского туриста (ВИДЕО 18+):

Напомним, что весной 2014 года Российская Федерация захватила территорию полуострова. В марте провела свой "референдум" и признала Крым своей территорией. Подобные действия не признали Украина, США, а также страны-члены ЕС.

Также читайте материал "Комментарии" о том, что российские оккупанты начали незаконные обыски домов в Крыму.

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