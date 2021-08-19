В Крыму недовольны поведением приезжих россиян

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Татьяна Каптур
Оккупированный Крым - фото из открытых источников
Жители оккупированного Крыма откровенно не рады приезжим туристам из России. Об этом в личном блоге рассказывают россияне на Яндекс. Дзэн, передает УНИАН.
Крымчанам не нравится любимая фраза пропагандистов из России, якобы "Крым-наш".
Подчеркнем, что на оккупированном полуострове выросли цены и для местных жителей, из-за наплыва российских туристов.
Оккупационные власти, которая контролируется Кремлем, не занимаются регулированием цен, чтобы крымчане не переплачивали.
Также, в отзывах пишут, что русских не любят за то, что они много мусорят и это им никак не мешает.
Ранее, в сети было опубликовано видео, где между местным жителем Крыма и приезжим из России произошел конфликт, где крымчанин оскорблял туриста и нецензурно выражается в прямом эфире российского туриста (ВИДЕО 18+):
Напомним, что весной 2014 года Российская Федерация захватила территорию полуострова. В марте провела свой "референдум" и признала Крым своей территорией. Подобные действия не признали Украина, США, а также страны-члены ЕС.
Также читайте материал "Комментарии" о том, что российские оккупанты начали незаконные обыски домов в Крыму.
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