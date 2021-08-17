Российские оккупанты начали незаконные обыски домов в Крыму: кто пострадал

Российские оккупанты активировали свою противозаконную деятельность на территории аннексированного Крымского полуострова. Как сообщает "Украинская правда", с раннего утра вторника, 17 августа, представители различных спецслужб РФ без конкретного повода начали масштабные обыски домовладений, принадлежащих крымским татарам.



В Крыму российские спецслужбы провели обыски у крымских татар. Фото иллюстративное

Пристальное внимание было уделены лицам, которые проживают неподалеку Бахчисарая, Симферополя и Севастополя. Официально известно о минимум пяти задержаниях, которые были проведены после обысков принадлежащего арестованным имущества.

Российские спецслужбы (среди которых и ОМОН, и ФСБ) действовали ранним утром, ведь представители ОО "Крымская солидарность" отмечают, что большинства сообщений об арестах и обысках поступили на горячую линию общества до семи утра.

На данный момент известно, как уже упоминалось, о пяти арестантах. От произвола российских правоохранителей пострадали Рустем Мурасов, Джеббар Бекиров, Рустем Таиров, Раиф Февзиев и Заур Абдуллаев. Отметим, что Февзиев является глубокоуважаемый крымскими татарами имамом и отцом многодетного семейства. Остальные задержанные — активисты, выступающие против политических репрессий, что постоянно происходят в аннексированном Россией Крыму.

По информации, поступающей от родственников арестантов, во время обысков представители российских спецслужб якобы подкидывали "запрещенную" литературу в дома, что и позволяло производить задержания. Также некоторых из активистов, судя по материалам российских судов, пытаются связать с исламскими террористами, которые будто бы планировали экстремистские действия в Крыму.

К большинству задержанных ограничили доступ даже для адвокатов. Также в ходе обысков правоохранители не стеснялись изымать обнаруженную наличку. Только из дома Рустема Мурасова, по предварительным подсчетам, было забрано около 100 евро, 500 долларов, а также 140 тысяч рублей.

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