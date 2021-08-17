Российские оккупанты начали незаконные обыски домов в Крыму: кто пострадал

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Вечканова Елена
Российские
оккупанты активировали свою противозаконную деятельность на территории аннексированного
Крымского полуострова. Как сообщает "Украинская правда", с раннего утра
вторника, 17 августа, представители различных спецслужб РФ без конкретного
повода начали масштабные обыски домовладений, принадлежащих крымским татарам.
В Крыму российские спецслужбы провели обыски у крымских татар. Фото иллюстративное
Пристальное
внимание было уделены лицам, которые проживают неподалеку Бахчисарая,
Симферополя и Севастополя. Официально известно о минимум пяти задержаниях,
которые были проведены после обысков принадлежащего арестованным имущества.
Российские спецслужбы
(среди которых и ОМОН, и ФСБ) действовали ранним утром, ведь представители ОО "Крымская
солидарность" отмечают, что большинства сообщений об арестах и обысках поступили
на горячую линию общества до семи утра.
На данный момент известно, как уже упоминалось, о пяти арестантах. От произвола российских правоохранителей пострадали Рустем Мурасов, Джеббар Бекиров, Рустем Таиров, Раиф Февзиев и Заур Абдуллаев. Отметим, что Февзиев является глубокоуважаемый крымскими татарами имамом и отцом многодетного семейства. Остальные задержанные — активисты, выступающие против политических репрессий, что постоянно происходят в аннексированном Россией Крыму.
По информации,
поступающей от родственников арестантов, во время обысков представители
российских спецслужб якобы подкидывали "запрещенную" литературу в дома, что и
позволяло производить задержания. Также некоторых из активистов, судя по
материалам российских судов, пытаются связать с исламскими террористами,
которые будто бы планировали экстремистские действия в Крыму.
К большинству задержанных
ограничили доступ даже для адвокатов. Также в ходе обысков правоохранители не
стеснялись изымать обнаруженную наличку. Только из дома Рустема Мурасова, по
предварительным подсчетам, было забрано около 100 евро, 500 долларов, а также
140 тысяч рублей.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Украина реагирует на то, что российские власти могут попытаться перебросить на оккупированный полуостров свое ядерное оружие. Подробности — в нашей публикации.
Также на портале вы можете узнать, почему глава оккупационной власти Крыма считает, что Владимир Зеленский может сбежать из Украины. Из-за чего украинскому президенту не предлагают в качестве "убежища" его недвижимость на оккупированном полуострове, читайте в нашем материале.
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если они готовили теракты, то поделом