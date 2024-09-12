logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Киеве сегодня перекрывают улицы: где будут ограничения движения транспорта
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве сегодня перекрывают улицы: где будут ограничения движения транспорта

Сегодня в столице будут продолжаться ограничения движения на некоторых улицах

сегодня, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В четверг в столице продолжаются мероприятия с участием иностранных делегаций, в связи с чем будут вводиться определенные ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Управления государственной охраны Украины.

В Киеве сегодня перекрывают улицы: где будут ограничения движения транспорта

"12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу”, — обратились к горожанам в Управлении.

Запретить могут не только движение транспорта, но и пешеходов, таким образом, вообще перекрыть улицу.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом”, — напомнили свои полномочия в Управлении.

Военнослужащие могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в среду Киев остановился в пробках. В Управлении госохраны предупредили, что ограничения вводятся в связи с проведением Саммита Крымской платформы. Перекрывали дороги в центральной части города, а также Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://do.gov.ua/uvaha-tymchasovi-obmezhennia-dorozhnoho-rukhu-u-kyievi-2/
Теги:

Новости

Все новости