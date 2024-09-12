В Киеве сегодня перекрывают улицы: где будут ограничения движения транспорта

В четверг в столице продолжаются мероприятия с участием иностранных делегаций, в связи с чем будут вводиться определенные ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Управления государственной охраны Украины.



"12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу”, — обратились к горожанам в Управлении.

Запретить могут не только движение транспорта, но и пешеходов, таким образом, вообще перекрыть улицу.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом”, — напомнили свои полномочия в Управлении.

Военнослужащие могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в среду Киев остановился в пробках. В Управлении госохраны предупредили, что ограничения вводятся в связи с проведением Саммита Крымской платформы. Перекрывали дороги в центральной части города, а также Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.



