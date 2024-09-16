В КГГА открыто шантажируют киевлян: предлагают на сутки отключать свет и воду

В конце августа 2024 года советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов провел собрание председателей ОСМД, на котором рассказал, как нужно заставлять жильцов домов согласиться и оплатить установку солнечных батарей. Предлагал отключить свет и воду на сутки, чтобы заставить жителей согласиться на любые условия. Соответствующее видео разместил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко и опубликовал мнения об этой ситуации, сообщает портал "Комментарии".



"Действия, зафиксированные на видео, можно квалифицировать как шантаж, вымогательство и даже угрозы. Что особенно тревожит — это то, что глава ОСМД на видео не просто не отрицала эти действия, а, кажется, полностью поддерживала этого "недо-советника" из КГГА. Такое соучастие не только вызывает вопрос о его компетентности, но и может быть рассмотрено как прямое покушение на преступление”, — отметил председатель Союза.

По его словам, в этой ситуации – классический пример вымогательства подписей жильцов дома путем давления и создания искусственных проблем, в частности отключения света, чтобы поставить их перед фактом: либо подписывайте, либо останетесь без базовых благ.

Олег Попенко отметил, что методы, приведенные в видео, не только нравственно неприемлемы, но и прямо подпадают под уголовную ответственность. Более того, такое поведение может классифицироваться как покушение на преступление, поскольку план действий был четко изложен и согласован.

"Поэтому неудивительно, что это уже уголовное дело, и совершенно очевидно, что ответственность должна наступить для всех причастных, включая главу ОСМД, которая вместо защиты интересов жителей может стать соучастником в этом позорном сценарии", — говорится в сообщении Олега Попенко. .

Также он поделился мнением, которое высказал по ситуации народный депутат Украины Алексей Кучеренко. "Поддержка его действий главами ОСМД говорит о том, что большинство из них принимают уголовные правила игры КГГА и я более чем уверен участвуют в них, а жители этого дома, совладельцы как называет их закон, отстранены от реального управления дома. Как мы можем видеть на видео, советник учит главу ОСМД как нужно запугать жителей и как можно назовем это жестко обмануть”, — говорится в сообщении.

Фактически, программа 70/30 и ей подобные в столице из программы поддержки жителей превратилась в коррупционную схему, "кормящих" советника и его сторонников из председателей ОСМД и фейковой ассоциации.

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