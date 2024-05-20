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В каких странах можно получить гражданство сразу после рождения

Когда ребенок рождается на территории этих стран, он имеет право на получение гражданства

сегодня, 12:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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В эпоху глобализации вопросы гражданства приобретают особую актуальность. Особенно интересной является политика jus soli (права почвы), предусматривающая автоматическое предоставление гражданства любому ребенку, рожденному на территории страны. Ниже приведен список из пяти стран, где данная политика активно применяется.

В каких странах можно получить гражданство сразу после рождения

Какая страна дает гражданство при рождении ребенка?

Соединенные Штаты Америки

В США любой ребенок, рожденный на территории страны, становится гражданином, согласно 14-й поправке к Конституции. Исключения включают детей иностранных дипломатов, которые находятся в США по службе, поскольку они не подчиняются юрисдикции страны.

Канада

Аналогично США, Канада предоставляет гражданство всем детям, рожденным на её территории, за исключением детей дипломатов. Нет необходимости в дополнительных процедурах или заявлениях.

Бразилия

Бразильское законодательство предоставляет гражданство всем, кто родился на территории Бразилии. Это положение поддерживается статьёй 12 Конституции страны. Здесь также не требуется никаких дополнительных процедур.

Аргентина

В Аргентине право на гражданство при рождении гарантировано Конституцией. Исключения или дополнительные требования отсутствуют, что делает процесс получения гражданства автоматическим для всех рожденных в стране.

Мексика

Мексиканская Конституция также предусматривает автоматическое предоставление гражданства любому человеку, рожденному на территории Мексики. Для подтверждения гражданства может потребоваться регистрация в гражданском реестре, но сам факт рождения предоставляет все необходимые права.

В целом, в странах с принципом jus soli (права почвы) процесс получения гражданства максимально упрощен и не требует от родителей выполнения сложных условий или процедур. Это подчеркивает открытость и привлекательность этих стран для мигрантов и способствует созданию мультикультурного общества.



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