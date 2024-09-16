В ДТЭК рассказали, хватит ли Украине угля на зиму

Украина готовится к сложной зиме из-за значительных повреждений энергосистемы в результате вражеских обстрелов. В ДТЭК рассказали, хватит ли для прохождения отопительного сезона угля и как его добывают, сообщает портал "Комментарии".



Уголь. Иллюстративное фото

В ДТЭК дали краткий ответ – угля хватит и его даже больше, чем обычно в этот период. Однако сколько Украина накопила угля – не сообщили.

Большее количество угля вызвано меньшим потреблением ТЭС, ведь часть повреждена или разрушена.

“ТЭС – часть маневренной генерации. Они должны быстро включаться, когда требуется больше электроэнергии, например утром или вечером. Станции перерабатывают на электричество десятки тысяч тонн топлива в день”, – пояснили в ДТЭК.

ТЭС будут потреблять больше угля после восстановления и накопленные запасы используются и даже понадобится больше. Потому добыча угля продолжается.

Компания с этого года запустила 14 новых лав, где добывают уголь, а до конца года запустит еще 12. Ведь срок жизни лавы зависит от запасов угля. В ДТЭК объяснили, что небольшие лавы живут 3-4 месяца, а лавы-гиганты – до полутора лет.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил о намерениях Украины пройти отопительный сезон без помощи извне, опираясь на свои ресурсы. Что изменили в подготовке к холодному периоду, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в регионах Украины готовятся к зиме и объявляют соответствующие закупки. В Одесской области объявили тендер на 6 млн грн. Что планируют покупать, читайте здесь.



