logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В ДТЭК рассказали, хватит ли Украине угля на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

В ДТЭК рассказали, хватит ли Украине угля на зиму

В ДТЭК сообщили, что запасы угля сейчас больше, чем обычно в этот период

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина готовится к сложной зиме из-за значительных повреждений энергосистемы в результате вражеских обстрелов. В ДТЭК рассказали, хватит ли для прохождения отопительного сезона угля и как его добывают, сообщает портал "Комментарии".

В ДТЭК рассказали, хватит ли Украине угля на зиму

Уголь. Иллюстративное фото

В ДТЭК дали краткий ответ – угля хватит и его даже больше, чем обычно в этот период. Однако сколько Украина накопила угля – не сообщили.

Большее количество угля вызвано меньшим потреблением ТЭС, ведь часть повреждена или разрушена.

“ТЭС – часть маневренной генерации. Они должны быстро включаться, когда требуется больше электроэнергии, например утром или вечером. Станции перерабатывают на электричество десятки тысяч тонн топлива в день”, – пояснили в ДТЭК.

ТЭС будут потреблять больше угля после восстановления и накопленные запасы используются и даже понадобится больше. Потому добыча угля продолжается.

Компания с этого года запустила 14 новых лав, где добывают уголь, а до конца года запустит еще 12. Ведь срок жизни лавы зависит от запасов угля. В ДТЭК объяснили, что небольшие лавы живут 3-4 месяца, а лавы-гиганты – до полутора лет.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил о намерениях Украины пройти отопительный сезон без помощи извне, опираясь на свои ресурсы. Что изменили в подготовке к холодному периоду, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в регионах Украины готовятся к зиме и объявляют соответствующие закупки. В Одесской области объявили тендер на 6 млн грн. Что планируют покупать, читайте здесь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dtek_ua/1842
Теги:

Новости

Все новости