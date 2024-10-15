В "Дие" стартует рекрутинг: будут набирать юношей с 18 лет даже без ВВК

Граждане могут без обращения в ТЦК подать заявку на военную службу. Кабмин утвердил предложение Министерства цифровой трансформации по реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан через портал "Действие". Проект будут реализовываться в ближайшие два года. Об этом портал "Комментарии" со ссылкой на информацию представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.



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Согласно условиям проекта, участниками экспериментального проекта могут стать граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые:

- имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

- не проходят военную службу в Вооруженных Силах, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительными органами специального назначения, Службой безопасности или разведывательными органами,

- не призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте.

Сообщается, что участники смогут выбрать воинскую часть и специальность, а также подать заявление на службу по контракту через портал или мобильное приложение "Действие". При этом исключается необходимость обращения в ТЦК и прохождение военно-врачебной комиссии.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Карпьяку на Общественном" анонсировал, что первыми заработают подразделения операторов ударных дронов. По его словам, система будет готова к запуску уже "в течение нескольких недель". Пока таких подразделений в Украине насчитывается около 200.

По словам Федорова, новая система дает возможность гарантированно попасть именно в выбранное подразделение, что минимизирует вероятность перевода в другие военные формирования.

"В несколько кликов человек может присоединиться к желаемому подразделению. С фактически подписанным контрактом он сразу приходит на базу военной подготовки без риска быть отправлен в другое подразделение", — пояснил министр.

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