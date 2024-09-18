Украинцы покидают Украину: сколько граждан выехало за границу за сутки

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о ситуации на западной границе по состоянию на утро 18 сентября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.



Западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) за сутки 17 сентября пересекли 72 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств.

“Из Украины за прошедшие сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины”, — сообщили в госпогранслужбе.

Таможенники оформили 78 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Обращаем внимание, что пропуск совершеннолетних граждан Украины через границу осуществляется по загранпаспортам или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами в соответствии с Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г. N 57", — напомнили в Госпогранслужбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская сторона предупредила, что ожидать пропуска через границу нужно будет дольше.

“Вниманию граждан, пересекающих границу в пункте пропуска “Медика – Шегини”. Как сообщает польская сторона, в пункте пропуска "Медика" начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов, которые будут продолжаться до 12 ноября 2024 года”, — говорится в сообщении. По информации польской стороны, такая ситуация это может повлечь за собой усложнение движения и продолжительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств. В ГНСУ обратились к украинцам.



