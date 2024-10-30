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Украинцы на оккупированных территориях могут остаться без отопления: в чем причина

Захватчики угрожают оставить украинцев на оккупированных территориях без отопления

сегодня, 15:14
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Кречмаровская Наталия

Украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления – захватчики приняли нормативные документы, согласно которым получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Украинцы на оккупированных территориях могут остаться без отопления: в чем причина

Иллюстративное фото

"На временно оккупированных юго-восточных территориях местные коллаборанты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла", — сообщили в Центре.

Однако, по информации центра, чтобы перезаключить договор, нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт РФ. Таким образом, фактически тепло можно получить только при наличии российского гражданства.

"Таким образом, враг еще раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, ведь не признает право украинской нации на существование", — пояснили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что захватчики завозятся на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году.

Ключевое, что будет учитываться при “формировании” округов и, соответственно, определении их количества – общая численность населения на захваченных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество. Как оккупанты забирают имущество у украинцев на оккупированной территории, читайте по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-pivdni-tot-vorog-pogrozhuye-ne-davaty-opalennya-tym-hto-ne-otrymav-pasport-rf/
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