Украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления – захватчики приняли нормативные документы, согласно которым получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



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"На временно оккупированных юго-восточных территориях местные коллаборанты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла", — сообщили в Центре.

Однако, по информации центра, чтобы перезаключить договор, нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт РФ. Таким образом, фактически тепло можно получить только при наличии российского гражданства.

"Таким образом, враг еще раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, ведь не признает право украинской нации на существование", — пояснили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что захватчики завозятся на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году.

Ключевое, что будет учитываться при “формировании” округов и, соответственно, определении их количества – общая численность населения на захваченных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество. Как оккупанты забирают имущество у украинцев на оккупированной территории, читайте по ссылке.



