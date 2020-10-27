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Главная Новости Общество права человека Украинцам объяснили, как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество
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Украинцам объяснили, как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество

Министерство юстиции сделало пошаговую инструкцию

сегодня, 11:25
Автор:

Владимир Лавский

Каждый украинец, достигший 16-летнего возраста, может сменить имя, фамилию и отчество, согласно действующему законодательству. Министерство юстиции Украины на своей странице в Фейсбуке рассказало, что для этого нужно сделать. 

Украинцам объяснили, как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество

По данным источника, существует три варианта, когда можно сменить фамилию и отчество. К примеру, в случае усыновления, его отмены или признания недействительным. Также изменения в паспортных данных могут произойти при регистрации брака, его расторжения или признания недействительным. Еще один случай связанный с отцовством. Если отец лица (достигшего 14 лет и желающего изменить отчество) сменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.

Заявление о смене имени принимает и ведет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Если же гражданин Украины на постоянной основе живет за границей, то эта функция возлагается на дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Человек может получить отказ в смене паспортных данных в четырех случаях. Например, в случае осуществлении в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором или наличии судимости, которая не погашена или не снята. Также отказ будет получен при обращении правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя. И последнее — если заявитель предоставил недостоверные данные. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Пэрис Хилтон уже выбрала имя для дочери. 


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