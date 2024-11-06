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Трудовая повинность и работа за еду в Украине: какую реальность "готовят" гражданам

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвали информацию о трудовой повинности манипуляцией

сегодня, 13:34
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Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация, что в Украине нужно вводить трудовую повинность, отменить зарплаты, а гражданам выдавать еду по талонам. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что такая информация является манипуляцией, сообщает портал "Комментарии".

Трудовая повинность и работа за еду в Украине: какую реальность "готовят" гражданам

Иллюстративное фото

“Ложь: Украина – в шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом со ссылкой на заявление заместителя председателя Верховного Суда Александра Мамалуя пишут РосСМИ. Правда: это заявление является личным мнением Александра Мамалуя, которое он выразил в эфире " Суспільне" еще в феврале 2024 года", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что гипотетическое решение о внедрении всеобщей трудовой повинности не существует в сфере полномочий Верховного Суда. К тому же внедрение таких мер сейчас не обсуждается руководством Украины.

"Российская пропаганда распространяет заявление Мамалуя, чтобы посеять панические настроения в Украине. Нарратив российской пропаганды таков: "Украина катастрофически истощена войной и приближается к экономическому и военному краху" и "Киев будет закручивать гайки" еще сильнее, чтобы война продолжалась как можно дольше, увеличивая страдания граждан", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что подобные вбросы являются составной частью широкой дезинформационной кампании Москвы, направленной на деморализацию украинцев с целью склонить их к капитуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работник ТЦК, МСЭК, ВВК "озолотились" во время войны.



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Источник: https://t.me/spravdi/42679
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