Три признака того, что вас просто используют в отношениях

Здоровые отношения – это баланс между "брать" и "давать". К сожалению, его придерживаются не все. Во время понять, что вас используют, значит уберечь себя от лишних переживаний и сэкономить время. Если вы замечаете следующие признаки в отношениях, это повод серьезно задуматься. Об этом пишет insider.

Отношения (фото из открытых источников)

Вы всегда рассчитываетесь

Некоторые партнеры в отношениях, потому что им это выгодно, в частности, в финансовом плане. И это касается не только девушек, но и ребят. Если вы постоянно платите за все, это может быть одним из используемых вас признаков. Эксперты предлагают устроить проверку. Во время похода в кафе скажите, что вы не можете оплатить счет и посмотрите на реакцию своего партнера.

Вы чувствуете себя ничтожным

Если вы чувствуете себя счастливыми, это знак, что в отношениях все хорошо. С любимым человеком должно быть лучше, чем без него. А вот если вам кажется, что вы ничего не умеете или испытываете неприятное бремя в животе без видимых причин, проанализируйте свои отношения еще раз.

Вы не общаетесь о ваших интересах

Партнер с увлечением рассказывает о своих увлечениях, но, как только речь заходит о ваших хобби, быстро выясняется, что ему пора идти работать/тренироваться/заняться своими делами? Это еще один тревожный звонок. В здоровых отношениях интересы каждого играют большое значение. И не важно, в чем они состоят.

Напомним, многим людям достаточно тяжело принять тот факт, что отношения не сложились и пора двигаться дальше. Некоторые пытаются все вернуть и исправить ошибки, но психолог Джеймс Прис назвал один сигнал, который точно подскажет, что эти отношения не для вас. Эксперт, специализирующийся на семейных отношениях, утверждает, что точно знает, когда отношения пора заканчивать. "Если вы постоянно ловите себя на мысли, каким бы могло быть свидание с тем или иным человеком, значит, ваши нынешние отношения уже закончились", — утверждает он.

Да, многие из нас иногда мечтают о романе или свидании со знаменитостью, но если вы постоянно фантазируете о других мужчинах или женщинах, то стоит спросить себя, почему вы это делаете. И, скорее всего, честный ответ будет в том, что ваши собственные отношения не дают вам чего-то по-настоящему важного".

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