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Только мова: из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русский язык

Из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русскоязычную часть документа

сегодня, 18:29
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Автор:

Константин Куликов

Паспорт гражданина Украины старого образца должен соответствовать нормам языкового закона, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень, предлагая убрать из удостоверения русскоязычную часть. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.

Только мова: из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русский язык

Паспорт гражданина Украины

Так, языковой омбудсмен будет рекомендовать Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. В частности, изменения необходимы для документа старого образца, где сведения о гражданине Украины записаны на двух языках – украинском и русском.


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"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", — подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он напомнил, что на сегодня в Украине параллельно существуют два бланка паспортов – биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как государственным, так и негосударственным (русским) языком.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", — говорит Тарас Кремень.

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