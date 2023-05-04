Только мова: из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русский язык

Паспорт гражданина Украины старого образца должен соответствовать нормам языкового закона, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень, предлагая убрать из удостоверения русскоязычную часть. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.

Паспорт гражданина Украины

Так, языковой омбудсмен будет рекомендовать Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. В частности, изменения необходимы для документа старого образца, где сведения о гражданине Украины записаны на двух языках – украинском и русском.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", — подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он напомнил, что на сегодня в Украине параллельно существуют два бланка паспортов – биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как государственным, так и негосударственным (русским) языком.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", — говорит Тарас Кремень.

Тем временем директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления.

Зеленский назвал шокирующую сумму, которая нужна Украине для восстановления страны после войны.

А в России десятки городов отменили парады на 9 мая.

Журналисты насчитали 21 город, где власти уже объявили об отмене праздничных парадов. В 2022 году во всех них такие мероприятия проводились. В этом показателе издание учло 18 городов в РФ и три города аннексированного Россией украинского полуострова Крым – Севастополь, Симферополь и Керчь.

