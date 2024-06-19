Теперь в Украине за сообщение сексуального характера можно получить штраф

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы и наказания за оскорбительные сообщения сексуального характера и другие формы насилия.

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В частности, на сайте Верховной Рады сообщается, что закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция) был возвращен с подписью президента 17 июня.

Документ предусматривает введение новых инструментов для эффективного рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с домашним и насилием по признаку пола. В частности, суды будут обязаны при рассмотрении таких дел решать вопрос о направлении правонарушителей на прохождение специальных программ для обидчиков с обязательным обоснованием в постановлении.

Закон также устанавливает административную ответственность должностных лиц за несообщение о случаях домашнего насилия в отношении детей (статья 173-5 КУоАП) и за сексуальные притязания (статья 173-7 КУоАП). Насилие по признаку пола выделяется в отдельную норму (статья 173-6 КУоАП).

В документе указано, что сексуальные притязания, то есть совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, унижающие достоинство лица или создающие запугивающую, враждебную, унизительную или оскорбительную среду, наказываются штрафом от 1360 до 2720 гривен.

Кроме штрафов предусмотрены наказания в виде общественных работ от двадцати до тридцати часов. Если действия совершены в отношении лица, находящегося в подчиненных отношениях, штраф может составлять от 2720 до 3800 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине внесены дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, который теперь предусматривает наказание за сексуальное домогательство и насилие по признаку пола.



