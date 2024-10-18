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Тариф может возрасти уже в 2025 году: стало известно, какой будет стоимость электроэнергии

Какова стоимость электроэнергии возможна уже в мае 2025 года

18 октября 2024, 22:05
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году возможно повышение тарифа на электроэнергию. Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, на сколько может вырасти стоимость и когда возможно введение нового тарифа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Новости Live.

Тариф может возрасти уже в 2025 году: стало известно, какой будет стоимость электроэнергии

Иллюстративное фото

Повышение тарифа на электроснабжение возможно уже в мае 2025 года. Новая стоимость, вероятна, 4,7 грн за кВт. Он отметил, что тарифы на свет для населения значительно ниже, чем оптовые тарифы. Поэтому формируется дефицит на рынке электроэнергии.

“К этому (тарифу, — ред.) еще нужно добавить налог на добавленную стоимость, еще два тарифа на передачу электроэнергии сетям "Укрэнерго" и распределение сетями облэнерго", — отметил эксперт.

Игнатьев добавил, что на оптовом рынке электрической энергии, конечно, стоимость электроэнергии увеличивается из-за того, что формируется дефицит.

"Добавляем еще импорт на уровне 1,8 гигаватт-часа в утреннее и вечернее время. У меня есть инсайд, что, возможно, будет повышение в коридоре 25-50 копеек", — пояснил он.

По его словам, до 1 мая 2025 года действует мораторий президента, запрещающий повышение тарифов. Однако, по словам Игнатьева, есть вероятность, что цены вырастут и раньше мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине существенно прохладнее — уже в ближайшие дни ожидаются заморозки почти на всей территории страны. А с похолоданием прогнозируются ограничения электроснабжения. Когда начнут отключать свет бытовым потребителям, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.




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Источник: https://t.me/novynylive/124236
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