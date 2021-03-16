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Степанов о новом локдауне

Украина занимает 9 место в мире по количеству новых заражений COVID

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин. Об этом заявил Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Степанов о новом локдауне

Максим Степанов (фото из открытых источников)

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина.  Разумеется, если будет больше 50-70% областей в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", — сказал он.

Он отметил, что среди областей, которые могут попасть в красный уровень эпидопасности — Винницкая, Львовская и Киев.

Напомним, Максим Степанов заявил, что из-за резкого ухудшения эпидситуации с коронавирусом Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина, однако есть шанс этого избежать. В Украине пополнился список лиц, которые могут рассчитывать на получение вакцины от коронавируса вне очереди. О том, какие категории населения вошли в него, рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По словам чиновника, вакцинация лиц из обновленного "внеочередного" списка может стимулировать рядовых граждан к участию в массовом прививке.

Ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.



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