Стало известно, работники каких компаний потеряют "бронь" в марте 2025 года

На днях в сети Интернет распространялась информация о полной отмене бронирования от мобилизации уже в феврале 2025 года. Замминистра экономики Украины Виталий Киндратов объяснил, как компании могут сохранить бронирование работникам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Иллюстративное фото

По его словам, все предприятия должны подтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года, согласно новым критериям. Он уточнил, что это позволит осуществлять новые бронирования военнообязанных.

Также уточнил, что уже оформленные бронирования в течение указанного времени сохраняются, а новых работников можно будет забронировать только после переподтверждения статуса.

В дальнейшем все бронирования сотрудников будут критическими предприятиями осуществляться через портал Дия. Чтобы получить статус критичности, предприятие должно отвечать по крайней мере трем критериям, два из которых обязательны для всех.

Два обязательных критерия — это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тыс. гривен и такая же заработная плата бронируемого работника за последний отчетный период (сейчас это квартал, одновременно после вступления в силу изменений в налоговое законодательство это может быть месяц).

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, которые в течение 10 дней с момента принятия постановления должны быть разработаны профильными министерствами или ОВА. В то же время, отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Минобороны и Минэкономики.

Отмечается, что возможность бронировать 100% работников предусмотрена для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Другие компании имеют квоту 50%. Компании-нерезиденты будут подавать списки на Минэкономики, и бронирование будет проходить через Министерство, а не через Дию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто больше всего ненавидит ТЦК.



