logo

BTC/USD

63666.32

ETH/USD

2627.78

LTC/USD

66.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Стало известно, кому не будут отправлять повестки по почте
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кому не будут отправлять повестки по почте

Какие повестки будут получать военнообязанные по почте

сегодня, 10:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине начали вызывать военнообязанных через повестки, отправленные по почте. Первые повестки уже получают киевляне. При этом повестки заказными письмами получат не все. Об этом заявил адвокат Юрий Танасийчук, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

Стало известно, кому не будут отправлять повестки по почте

Иллюстративное фото

По его словам, повестки получат ответственные законопослушные граждане Украины. “Уклонисты их точно не получают, лица, которые переплыли Тису, или иным образом, за пределами пунктов пропуска, пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получают. Получают лица, оставшиеся в Украине, которые обновили данные, которые указали правдивые адреса”, — сообщил адвокат.

Он предположил, что для многих обновивших данные в повестке будет приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии, поскольку данные уже обновлены. "Сама процедура вручения повестки определена законом. Она сейчас в совершенно иной редакции, чем это было 2-3 года назад. Упрощено ее вручение, упрощено подписание. Мне, например, приятно слышать как гражданина Украины о цифровизации этого процесса и представителя командования, который говорит об аппликациях и цифровом отслеживании, где же находится повестка как следующий этап”, — отметил Юрий Танасийчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" уже разослала первые повестки. Сообщается, что таких сообщений было отправлено 6000, а получателей выбирали без участия ТЦК. Узнать подробнее о новой практике вызова военнообязанных в ТЦК можно по ссылке.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости