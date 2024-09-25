Стало известно, кому не будут отправлять повестки по почте

В Украине начали вызывать военнообязанных через повестки, отправленные по почте. Первые повестки уже получают киевляне. При этом повестки заказными письмами получат не все. Об этом заявил адвокат Юрий Танасийчук, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



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По его словам, повестки получат ответственные законопослушные граждане Украины. “Уклонисты их точно не получают, лица, которые переплыли Тису, или иным образом, за пределами пунктов пропуска, пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получают. Получают лица, оставшиеся в Украине, которые обновили данные, которые указали правдивые адреса”, — сообщил адвокат.

Он предположил, что для многих обновивших данные в повестке будет приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии, поскольку данные уже обновлены. "Сама процедура вручения повестки определена законом. Она сейчас в совершенно иной редакции, чем это было 2-3 года назад. Упрощено ее вручение, упрощено подписание. Мне, например, приятно слышать как гражданина Украины о цифровизации этого процесса и представителя командования, который говорит об аппликациях и цифровом отслеживании, где же находится повестка как следующий этап”, — отметил Юрий Танасийчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" уже разослала первые повестки. Сообщается, что таких сообщений было отправлено 6000, а получателей выбирали без участия ТЦК. Узнать подробнее о новой практике вызова военнообязанных в ТЦК можно по ссылке.

