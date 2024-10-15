Стало известно, какое имущество в первую очередь арестуют в случае неуплаты штрафа от ТЦК

Военнообязанные уже получают повестки от ТЦК по почте. Согласно действующему законодательству даже в случае неполучения или отказа от получения повестки она считается врученной. В таком случае ТЦК может начать процедуру наложения штрафа. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Судебно-юридической газеты".



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Издание получило ответ на запрос Минюста, где разъяснили порядок обращения взыскания на средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК. Указывается, что в случае неуплаты правонарушителем штрафа, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Государственный исполнитель принимает меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника. Речь идет об аресте имущества, его изъятии и принудительной реализации.

Арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя. В случае если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание обращается на его долю, определяемую судом по представлению исполнителя.

Также следует отметить, что в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры по выполнению решения за счет другого имущества должника (часть седьмая статьи 48 Закона)” — подчеркнули в Минюсте.

То есть по закону, если сумма составляет менее 160 тыс. грн, то забирать единое жилье нельзя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчинам дали три дня на получение повестки.