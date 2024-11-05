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Стало известно, где не будут отключать свет, несмотря на почасовые графики

Определенный перечень объектов будет действовать до 1 июня 2025 года

сегодня, 15:11
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Кречмаровская Наталия

Правительство изменило список объектов, к которым не будут применяться ограничения электроснабжения. Соответствующий перечень утвержден постановлением №1260 от 1 ноября 2024 года, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, где не будут отключать свет, несмотря на почасовые графики

Иллюстративное фото

Так, графики отключения света не будут применяться к объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам.

В перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:

  • объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;

  • технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Согласно постановлению к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

Кроме того, в перечне приоритетное электроснабжение по-прежнему присутствует:

  • объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт;

  • населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько времени украинцы могут быть без света зимой.



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