Стало известно, что страна ожидает от украинцев за границей

Украину интересует возвращение находящихся за рубежом граждан, а также их поддержка страны. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на пресс-конференции, сообщает портал "Комментарии".



На вопрос о необходимости создания нового министерства – Министерства возвращения украинцев, он отметил, что инициатива заключается в попытке уделить особое внимание всем 7,5 млн украинцев, которые сегодня находятся за границей.

По словам главы правительства, украинцев важно мотивировать на возвращение в Украину. "Несмотря на то, что не все будут согласны вернуться — они продолжают оставаться украинцами, которые поддерживают страну вкладами, донатами и временами протестами", — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Дениса Шмыгаля, 100% всех налогов из государственного бюджета тратится на покрытие потребностей безопасности и обороны. Для финансирования невоенных расходов Украина привлекла около 100 млрд долларов внешнего финансирования.

Что касается экономии бюджета, то реструктуризация внешнего долга позволила сэкономить 11,4 млрд. долларов за следующие 3 года.

Также Украина получила политическое решение об использовании 50 млрд. долларов замороженных активов РФ. Украина стремится добиться конфискации в свою пользу всех 300 млрд долларов.

А что будет с международными программами финансирования Украины читайте подробнее по ссылке.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о сроках индексации пенсий. Когда украинские пенсионеры получат увеличенные пенсии, подробнее можно узнать здесь.

