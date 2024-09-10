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Стало известно, что страна ожидает от украинцев за границей

В чем состоит необходимость создания Министерства возвращения украинцев

сегодня, 17:56
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Кречмаровская Наталия

Украину интересует возвращение находящихся за рубежом граждан, а также их поддержка страны. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на пресс-конференции, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, что страна ожидает от украинцев за границей

На вопрос о необходимости создания нового министерства – Министерства возвращения украинцев, он отметил, что инициатива заключается в попытке уделить особое внимание всем 7,5 млн украинцев, которые сегодня находятся за границей.

По словам главы правительства, украинцев важно мотивировать на возвращение в Украину. "Несмотря на то, что не все будут согласны вернуться — они продолжают оставаться украинцами, которые поддерживают страну вкладами, донатами и временами протестами", — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Дениса Шмыгаля, 100% всех налогов из государственного бюджета тратится на покрытие потребностей безопасности и обороны. Для финансирования невоенных расходов Украина привлекла около 100 млрд долларов внешнего финансирования.

Что касается экономии бюджета, то реструктуризация внешнего долга позволила сэкономить 11,4 млрд. долларов за следующие 3 года.

Также Украина получила политическое решение об использовании 50 млрд. долларов замороженных активов РФ. Украина стремится добиться конфискации в свою пользу всех 300 млрд долларов.

А что будет с международными программами финансирования Украины читайте подробнее по ссылке.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о сроках индексации пенсий. Когда украинские пенсионеры получат увеличенные пенсии, подробнее можно узнать здесь.



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