Стало известно, чем кормят украинских военных (ФОТО)

Вопросы обеспечения качественного питания военных обсуждают уже не первый год. И время от времени возникают скандалы с питанием – сообщали о некачественных консервах и т.д.

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В Черниговском областном ТЦК и СП рассказали, как организовано питание защитников в полевых и стационарных условиях.

Минобороны использует комплексную систему пищевого обеспечения военнослужащих ВСУ, включающую как стационарное питание, так и полевые рационы. Она предусматривает сбалансированное меню с энергетической ценностью не менее 3500 ккал в сутки”, — сообщили в ТЦК.

В стационарных условиях военные получают трех- или четырехразовое питание в зависимости от категории и характера службы. Меню состоит из учета пожеланий личного состава и включает по меньшей мере два варианта первых блюд, гарниров, мясных и рыбных блюд.

При невозможности приготовления горячей пищи используются два вида индивидуальных рационов: повседневный (ПНСП) с энергетической ценностью 1 250 ккал и суточный полевой (ДПНП) — 3 500 ккал. Каждый из них рассчитан на три приема пищи в течение суток", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что каталог продуктов насчитывает 360 позиций. Закупки производит Государственный оператор тыла по заявкам Командование Сил логистики ВСУ.









Напомним, что в Министерстве обороны Украины, как писал портал "Комментарии", прокомментировали результаты опроса военных ВСУ относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в том числе полевыми наборами продуктов №15. Речь идет об обычных наборах и усиленных с подогревом.