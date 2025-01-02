Стало известно, чем кормят украинских военных (ФОТО)

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МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопросы обеспечения качественного питания военных обсуждают уже не первый год. И время от времени возникают скандалы с питанием – сообщали о некачественных консервах и т.д.
Иллюстративное фото
В Черниговском областном ТЦК и СП рассказали, как организовано питание защитников в полевых и стационарных условиях.
В стационарных условиях военные получают трех- или четырехразовое питание в зависимости от категории и характера службы. Меню состоит из учета пожеланий личного состава и включает по меньшей мере два варианта первых блюд, гарниров, мясных и рыбных блюд.
Также отмечено, что каталог продуктов насчитывает 360 позиций. Закупки производит Государственный оператор тыла по заявкам Командование Сил логистики ВСУ.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины, как писал портал "Комментарии", прокомментировали результаты опроса военных ВСУ относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в том числе полевыми наборами продуктов №15. Речь идет об обычных наборах и усиленных с подогревом.
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