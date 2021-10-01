Сотни испражняющихся женщин тайно сняли на видео: в Испании протесты

Испанский суд отклонил дело, в котором несколько женщин были тайно засняты на видео, когда они мочились публично, а видео впоследствии были загружены на порносайты. Об этом сообщает The Independent.

Протест, фото с открытых источников

Женщины вышли на протест после того, как испанский судья отклонил знаковое дело о тайном мочеиспускании женщин, снятом на видео. Стратегически размещенные скрытые камеры зафиксировали не менее 100 женщин, в том числе несовершеннолетних, мочившихся в переулке из-за отсутствия условий на фестивале A Maruxaina в северо-западном городе Черво в 2019 году.

Первоначальное решение суда спровоцировало массовые протесты в испанском городе Луго. Пострадавшие и правозащитники подали апелляцию на приказ о прекращении разбирательства. Министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро подчеркнула, что подобные действия можно приравнять к сексуальному насилию.

"Женщина на улице или в общественном месте по-прежнему имеет право на неприкосновенность частной жизни", — подчеркнула она.

Напомним, женщины Кабула насмелились на первую акцию протеста против "Талибана". Жительницы Кабула впервые за несколько дней правительства талибов провели акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана".

По свидетельствам очевидцев, акцию организовали женщины в районе Вазир Акбар Хан, где находятся большинство государственных учреждений — Президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую не один раз посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучения девочек.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", "Талибан" назвал причину, зачем планируют уничтожить весь асфальт в Афганистане. "Талибан" объявил, что планирует уничтожить весь асфальт в стране, поскольку о нем нет упоминаний в Коране



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