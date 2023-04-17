Сколько и за какую инвалидность получают военные

Об особенностях начисления денег при установлении комиссией инвалидности военном, пишут "Комментарии".



Особенности выплаты в случае установления инвалидности военнослужащего

Если инвалидность военнослужащего (кроме срочной службы) наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) или заболевания, которое он получил при исполнении обязанностей военной службы (или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы по указанным причинам), пособие выплачивается в размере:

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- 400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, — в случае установления инвалидности I группы (1 073 600 грн);

- 300-кратного прожиточного минимума — II группы (805 200 грн);

- 250-кратного прожиточного минимума – III группы (671 000 грн).

Выплата военнослужащему (кроме срочной службы), инвалидность которого наступила в период прохождения военной службы либо вследствие заболевания, либо установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевание или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, начисляется в размере:

- 120-кратного прожиточного минимума – I группы (322 080 грн);

- 90-кратного прожиточного минимума — II группы (241 560 грн);

- 70-кратного прожиточного минимума – III группы (187 880 грн).

Военнослужащим срочной службы, военнообязанным или резервистам, призванным на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, инвалидность которых наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного им во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончания собрания, прохождения службы в военном резерве, пособие выплачивается в размере:

- 322 080 грн — для I группы инвалидности;

- 241 560 грн — для ІІ группы инвалидности;

- 187 880 грн — для ІІІ группы инвалидности.





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