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Ситуация на границе усложняется: что советуют учитывать украинцам

На украинско-польской границе увеличились очереди из транспортных средств

21 декабря 2024, 16:05
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Кречмаровская Наталия

В преддверии зимних праздников на границе Украины с Польшей наблюдается увеличение очередей. Такая ситуация вызвана ростом пассажиропотока и товаропотока, рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

Ситуация на границе усложняется: что советуют учитывать украинцам

Граница. Фото из открытых источников

В службе пояснили, что количество следующих из Украины транспортных средств увеличилось на 52% по сравнению с минувшей пятницей (13 декабря, — ред.). По состоянию на 20 декабря наиболее загруженными пункты пропуска во Львовской и Волынской областях, а именно:

  • "Устилуг — Зосин"

  • "Краковец — Корчёва"

  • "Шегини — Медика"

  • "Угринов — Долгобычев".

"Просим учесть эту информацию при планировании путешествий и логистических маршрутов и для комфортного пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска", — обратились к гражданам в службе.

Узнать наличие очередей и количество авто, которые находятся в очереди, можно по ссылке.


Ситуация на границе усложняется: что советуют учитывать украинцам - фото 2


Относительно общей ситуации на границе, в ГПСУ сообщили, что за сутки 20 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 102 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

“Из Украины за прошедшие сутки выбыли 55 тысяч человек. 35 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки проследовали 47 тысяч человек, 33 тысячи из них – граждане Украины. Оформлено 108 грузовиков с гуманитарной помощью”, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и Румынией (в пределах Одесской области) за сутки 20 декабря пересекли 14,6 тысяч человек и 3,5 тысяч транспортных средств.

Напомним, что за границей, как писал портал "Комментарии", юношам не выдают паспорта.



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Источник: https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/967398858770137?ref=embed_post
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