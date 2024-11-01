Ситуация может резко измениться: на следующей неделе прогнозируют ограничения

На следующей неделе с похолоданием возможно возобновление практики ограничения электроснабжения. Такой прогноз дал член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Интерфакс-Украина".

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По его словам, почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели со значительным понижением температуры.

"Для энергетиков снижение температуры означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие, как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но для применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – объяснил Величко.

Эксперт отметил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

При этом в "Укрэнерго" объяснили ситуацию с электроснабжением, отметив, что по состоянию на сегодняшний день оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

“Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но пригодится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) – может спрогнозировать только НЭК “Укрэнерго”, которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла”, — говорится в сообщении.

В компании заверили, что специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить применение ограничений потребления

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