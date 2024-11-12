Ситуации в РФ и Украине схожи, однако Украина "посыплется" быстрее: что требует немедленной замены

В России и Украине примерно схожие ситуации с теплосетями, ведь тепловое хозяйство, как и значительную часть объектов ЖКХ, получили "в наследство" от Советского союза. И срок эксплуатации этих объектов уже истек. Об этом рассказал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, сообщает портал "Комментарии".

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“Интересные цифры о состоянии теплосетей в России. Треть теплосетей в России достигла критического износа. Около трети теплосетей России давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс и остро нуждаются в замене. Коммуникации по всей стране достались по наследству еще от СССР, а обновить их за один сезон нет финансовых и временных ресурсов”, — отметил эксперт.

По словам Попенко, общая протяженность теплосетей в России составляет 167,7 тыс. километров. При этом длина нуждающихся в замене участков в 2023 году достигла 51,4 тыс. километров, что составляет 30,7% всех теплосетей, а 23% труб (или 39 тыс. километров) изношены настолько, что попадают в категорию старых.

"Ситуация похожа на украинскую, но не столь критична как в Украине, где по данным ассоциации ТКЭ 85% тепловых сетей исчерпали свой срок эксплуатации и нуждаются в немедленной замене", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о постоянных порывах тепло- и водопроводных сетей, которые происходят в Киеве. К примеру, в конце октября очередной порыв произошел на улице Большой Васильковской. Отметим, что официально отопление в жилых домах это не подключали, поэтому и нагрузка на теплосети должна быть меньше, однако трубы не выдержали и такого режима. Что явилось причиной аварии на теплосети, читайте по ссылке.