Штраф за грязный знак: что следует знать водителям

Все чаще украинских водителей штрафуют на загрязненные номерные знаки. Об этом сообщается в Телеграмм-канале юридической компании "Дорожный адвокат".

Информация для водителей: как не получить штраф за грязный номер. Фото: avtomir.ua

В сообщение отмечено — даже если на номерных знаках не видно хотя бы один символ, на водителя автомобиля могут наложить штраф. Согласно правилам дорожного движения номер должен быть настолько четким, чтобы его увидели с расстояния 20 метров.

Штраф за нарушение этого правила составляет 850 гривен. Если водитель совершил такое нарушение второй раз, штраф возрастает до 1700 гривен. Взыскание можно заменить общественными работами от 30 до 40 часов.

"Дорожный адвокат" сообщает, что водителям стоит обратить внимание на то, с какого расстояния инспектор зафиксировал нечеткий номер. Если работником полиции была сделана фото- и видеофиксация на расстоянии большем, чем 20 метров, претензию можно обжаловать.

Поэтому стоит у инспектора сначала попросить показать доказательства правонарушения. Если там действительно не видно символы, нужно протереть номер прямо на месте остановки.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине заработало приложение для мобильных телефонов "Полицейский в смартфоне". С его помощью водители смогут самостоятельно фиксировать нарушения, которые осуществляют другие участники дорожного движения. Приложение буквально превращает телефон пользователя на видеорегистратор. Проще говоря, он фиксирует каждые 30 секунд на видео. Затем стирает старый файл и записывает новый. Если же в какой-то момент произошла авария на дороге, водитель сможет отправить эту запись в полицию. В чем преимущества приложения и почему его стоит установить, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!