Семь способов проехать из одной области в другую без ПЦР и COVID-сертификата

С 21 октября правила пересечения границ между областями стали беспрецедентно жесткими за весь период независимости: теперь для того, чтобы выехать за пределы своей области общественным транспортом, нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста (другие опции — например, сертификат о перенесенном заболевании, — пока на этапе разработки, хотя Кабмин давно объявил о них). Как мы знаем, сейчас против COVID-19 вакцинировано чуть больше 16% украинцев, а тестирование стоит от 300 до 2000 грн, что является существенным довеском к стоимости билета. Что же могут сделать в этой ситуации непривитые? Они нашли по меньшей мере семь выходов из этой ситуации. И поделились ими с "Комментариями".

COVID-сертификат. Фото из открытых источников





Надеяться, что "пронесет"

"Производственных мощностей" патрулей не хватает на всех пассажиров.





"Пересекли Черниговскую область. Водитель попросил одеть маски и, если заглянет полиция и спросит о сертификатах, сказать, что есть. Полиция не остановила", — рассказали нам на условиях анонимности.





Часть украинцев пытается воспользоваться тем, что государство не "допиляло" механизм генерирования сертификатов о выздоровлении от COVID-19, мол, претензии к Минцифры, которое тормозит процесс, а от меня отстаньте.





Договориться с перевозчиком

Поскольку перевозчики заинтересованы в том, чтобы по крайней мере минимизировать убытки, то могут останавливаться на границе между областями, высаживать всех пассажиров, переезжать в следующую область и там пассажиры, пешком догнав транспорт, занимают свои места.





"Качать" права

Юридически подкованные граждане угрожают уголовной ответственностью за самоуправство и превышение власти тем, кто препятствует пересечению границ между областями.





Их главные аргументы, если кратко, выглядит так:

1) Вымогательство перевозчиком/водителем у пассажира вакцинного сертификата или справки с места работы подпадает под признаки самоуправства, нарушает права потребителей и дает возможность пассажиру взыскать с перевозчика материальный и моральный ущерб.





Перевозка пассажиров автотранспортом в Украине регламентируются исключительно Законом "Об автомобильном транспорте" и Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, закрепленными в Законе. Ими, в частности, регулируются и санитарные требования.

В соответствии со ст. 41 Закона и п. 41 Правил пассажир должен оплатить проезд, а для льготных категорий обязательно наличие удостоверения личности установленного образца.

Подпункт 5 п. 141 Правил запрещает водителю автобуса/маршрутки отказывать пассажирам в обслуживании, кроме предусмотренных Законом и этими Правилами случаев. Ссылка водителя или перевозчика на карантинные постановления и решения являются противоправными, поскольку эти документы не предусмотрены Законом об автотранспорте и Правилами.





2) Остановки транспорта и проверка медицинских документов полицией нарушает требования:

— ст. 39-1 "Основ законодательства Украины о здравоохранении" — человек имеет право на тайну о состоянии своего здоровья;

— ст. 40 Закона об автотранспорте, поскольку указанные документы не являются обязательными для проезда в автотранспорте;

— ст. 32 и 35 Закона "О Национальной полиции" — отсутствуют достаточные основания для остановки ТС и проверки документов у пассажиров.





В статье 32 Закона о Нацполиции указано, что полиция может проверять только документ, удостоверяющий личность, или документ на соответствующее право лица (удостоверение на право управления транспортным средством, удостоверение на право владения оружием и т.п.). При этом основаниями для проверки документов является совершение лицом правонарушения или подозрение в его совершении.

В соответствии со ст. 32 этого Закона в полиции отсутствует компетенция на проверку медицинских документов, например сертификатов вакцинации или тестирования. Тем более, что согласно ст. 39-1 Закона о здравоохранении пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Сертификат подпадает под определение информации о факте обращения к врачу о состоянии здоровья. А согласно ст. 39-1 это конфиденциальная информация, которую каждый имеет право не разглашать. Полиция может получить конфиденциальную информацию только после соответствующего решения суда.

Таким образом, полицейский, требуя предъявления медицинских документов, нарушает действующее законодательство и подлежит уголовной ответственности по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением". Тем более, что вакцинация против COVID-19 является добровольной и в КоАП отсутствует такое правонарушение как отсутствие вакцинного сертификата. Поэтому, если полицейский просит предъявить сертификат, ему можно просто отказать.





Подделать

Речь идет не только о покупке поддельных сертификатов или результатов ПЦР-тестов (даже после открытия первых уголовных дел можно найти в интернете объявления о продаже негативного ПЦР-теста за 900 грн, а сертификат о вакцинации с занесением в "Дию" — за 2000 грн). Умельцы, скачав картинки из интернета, делают на телефоне скриншоты с якобы "Дии" или QR-кодом, делают сайты-одностранички с якобы результатом своего ПЦР.





Тянет ли это за собой ответственность?





"ПЦР не является документом, подделка предусматривает наличие оригинала, поэтому ответ — нет, не будет никакой ответственности", — говорит известный правозащитник Александр Гумиров.





Поймать попутную машину

После того, как оказалось, что BlaBlaCar, который сначала выглядел как альтернатива автобусам и поездам, также потребовал тест или сертификат о вакцинации, вакцинированные украинцы начали просто пересекать границы между областями на попутных машинах, а дальше уже при необходимости пересаживаться на общественный транспорт.





Воспользоваться чужим документом

При посадке в поезд нужно предъявить паспорт, а в автобус — нет. Поэтому некоторые берут сертификаты своих вакцинированных родственников или друзей.





Вакцинироваться

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отчитывался, что за первые полдня действия новых правил услугами пунктов вакцинации, развернутых на железнодорожных вокзалах, воспользовалось более 200 человек.

Несмотря на сокрушительную критику этой опции как врачами, так и частью украинцев (ведь человек, получивший одну дозу прививки на вокзале, автоматически считается незаразным и после прививки ему может стать плохо уже во время поездки) такой способ попасть из пункта А в пункт Б тоже существует.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что COVID-19 наступает: помогает ли вакцинация спасать жизни украинцев.

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