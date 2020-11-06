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Санкции из-за масок: кто и где может оштрафовать

В Минюсте объяснили нюансы закона, который предусматривает штраф за отсутствие маски

сегодня, 17:53
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий штрафование за отсутствие масок в общественных местах. В Министерстве юстиции уточнили, кто именно и где имеет право штрафовать украинцев.

Санкции из-за масок: кто и где может оштрафовать

Так, если вы будете пребывать без маски, или она будет на подбородке, в общественном месте, то смогут на месте накладывать штрафы:

— представители полиции,

— сотрудники санитарно-эпидемиологической службы,

— члены органов местного самоуправления.

Отметим, что штрафовать могут в таких местах, как общественные здания, сооружения, общественный транспорт. Разрешается находиться в масках, в том числе самодельных, или респираторах, которые закрывают рот и нос. В противном случае — штраф от 170 до 255 грн.

Как сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук, ослабление карантина украинским обществом воспринимается как отмена карантина, и потому возникла устойчивая тенденция к пренебрежению рекомендациям по масочному режиму в общественных местах и транспорте. Но это негативно влияет на распространенность коронавирусной болезни, поэтому в Минюсте считают, что такая ситуация свидетельствует об актуальности принятого Закона.

Напомним, в Минздраве дали четко понять, введут ли черную зону карантина в Украине.


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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/oleksandr-banchuk-verhovna-rada-ukraini-uhvalila-zakon-pro-vidpovidalnist-za-vidsutnist-maski
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