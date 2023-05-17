С какими советскими стереотипами и проблемами сталкиваются украинские женщины, - ответы лидеров мнений

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Дискриминация женщин. Иллюстративное фото

Как отмечает украинская телеведущая, блоггер и человек, борющийся с насилием Маша Ефросинина, среди острых проблем современности – "изнасилование женщины и реакция на это окружающих".

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"Я до сих пор абсолютно не могу сломать страшный, по моему мнению, стереотип – осуждение женщины за то, что ее изнасиловали. Сегодня мы сталкиваемся с тем, будто она сама спровоцировала, а потом пострадавшая женщина, которая слабее мужчины физически, имеет запятнанную". репутацию и абсолютно разрушенную психику. Нам еще есть многое над чем работать в этом направлении" — говорит Ефросинина.

Журналистка Рамина Эсхакзай, говоря о дискриминации, выделяет вопрос "сравнения обществом мужчины и женщины".

"Если у женщины высокий доход, то она обязательно имеет богатых родителей или это результат действия влиятельного мужчины. То есть, стереотипное мышление состоит в том, что будто женщина сама не может выучиться, иметь хорошее образование, пробивной характер и добиться успеха. Второй – если женщина несколько раз была замужем и имеет детей от разных браков или ведет активную жизнь, полную развлечений, есть понятие, что она шлюха", — отмечает Рамина.

В свою очередь успешная блоггерша Таня Пренткович, выделяет стереотип "отношение к женщине как той, которая должна воспитывать детей и полностью организовывать быт".

"Сейчас часто женщины и работают, и зарабатывают больше своих партнеров, и, по моему мнению, в таком случае быт и уход за детьми нужно делить поровну или нанимать помощников. Я убеждена, что счастливая мама – счастливая семья. А наполненная, реализуемая женщина может своим детям и мужчине дать гораздо больше!", — резюмирует Пренткович.

Lida Lee останавливается на закоренелом шаблоне "женщина должна терпеть и закрывать глаза, ради семьи, детей".

"Для меня эти стереотипы как бы из другого измерения. Женщина имеет точно такое же право развиваться, строить свое будущее, мечтать, реализовываться и вообще делать то, что она хочет (если только не нарушает закон)", — говорит певица.

А вот по мнению актрисы Наталки Денисенко, многие украинские женщины до сих пор живут со стереотипом "советская женщина".

"Стереотип советской женщины из плакатов, от которого мне тоже трудно было избавиться. Место женщины дома на кухне, она должна заниматься бытом и детьми, еще и работать на заводе. Этот советский стереотип, кажется, сохранился до сих пор. Я и сама попала под его влияние, жила с мыслью, что это надо все успевать: за детьми ухаживать, работать и по дому все делать, чтобы быть такой хорошей женой", — резюмирует актриса.

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