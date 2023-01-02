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Ряд соцвыплат с 1 января продлили автоматически: кого касается

Принятое правительственное постановление позволяет автоматически продлить ряд социальных выплат.

сегодня, 09:33
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Автор:

Давиденко Евгения

27 декабря Кабинет министров принял постановление, которое позволит продолжить выплату соцпомощи, которая должна была быть прекращена во время военного положения. В частности, это социальные выплаты для детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Ряд соцвыплат с 1 января продлили автоматически: кого касается

Фото: https://pixabay.com/


Так, согласно сообщению, с 1 января 2023-го будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

  • на детей, над которыми установлена опека или забота,

  • детей, больных тяжелыми заболеваниями,

  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

  • лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;

  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.


Вместе с тем, до 31 декабря 2023 года пролонгировали переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.


Принятое решение призвано упростить жизнь тем гражданам, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат, отметили в Минсоцполитики. Кроме того, таким образом обеспечивается адресность помощи — оказание ее тем, кто в этом действительно нуждается, отметила профильная министерша Оксана Жолнович.


Ранее мы сообщали , что в целом в 2023-м размеры соцвыплат остаются неизменными по сравнению с предыдущим годом. Так, минимальная зарплата также составит 6 700 грн, минимальная пенсия по возрасту — 2 093 грн, прожиточный минимум — 2 589 грн. Только в марте обещают проиндексировать пенсии на 5,4%.


Как известно, один из структурных маяков Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ предусматривает подготовку концептуальной записки о том, как реформировать систему социальной защиты Украины для обеспечения адресной, адекватной и эффективной помощи населению с учетом потребностей новых категорий уязвимых групп, сохраняя фискальную устойчивость.



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Источник: https://www.msp.gov.ua/
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