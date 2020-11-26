Россия нарушает права детей на Крымском полуострове

Крымская правозащитница Ирина Седова заметила ряд нарушений, которые происходят в Крыму при содействии России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, заявляет "Крим.Реалии".

Фото: Gtn-pravda

Ирина Седова сообщила, что российская сторона нарушает Конвенцию о правах ребенка. Ведь в Крыму несмотря на карантин продолжаются обучение так называемой "юнармии", которая служит полноценной подготовкой к армии и пропагандирует милитаризацию.

Также дети лишены права избирать гражданство, им сразу навязывают российское.

Правозащитница заметила и случаи нарушений 29 и 38 статей Конвенции, в которых говорится о том, что ребенок должен воспитываться на принципах уважения к ООН и нормам международного гуманитарного права. Россия же навязывает позитивное восприятие акта агрессии и оккупации, утверждая, что это большое достижение.

Все факты нарушений уже задокументированы и доставлены в ООН и Международный уголовный суд.

Напомним, что российская Госдума летом 2020 внесла изменения в закон об образовании, касающиеся военно-патриотического воспитания молодежи в школах.

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