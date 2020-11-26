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Россия нарушает права детей на Крымском полуострове

Несмотря на карантин, российская сторона проводит активное "военно-патриотическое" воспитание молодежи

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Крымская правозащитница Ирина Седова заметила ряд нарушений, которые происходят в Крыму при содействии России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, заявляет "Крим.Реалии".

Россия нарушает права детей на Крымском полуострове

Фото: Gtn-pravda

Ирина Седова сообщила, что российская сторона нарушает Конвенцию о правах ребенка. Ведь в Крыму несмотря на карантин продолжаются обучение так называемой "юнармии", которая служит полноценной подготовкой к армии и пропагандирует милитаризацию.

Также дети лишены права избирать гражданство, им сразу навязывают российское.

Правозащитница заметила и случаи нарушений 29 и 38 статей Конвенции, в которых говорится о том, что ребенок должен воспитываться на принципах уважения к ООН и нормам международного гуманитарного права. Россия же навязывает позитивное восприятие акта агрессии и оккупации, утверждая, что это большое достижение.

Все факты нарушений уже задокументированы и доставлены в ООН и Международный уголовный суд.

Напомним, что российская Госдума летом 2020 внесла изменения в закон об образовании, касающиеся военно-патриотического воспитания молодежи в школах.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какие проблемы для Крыма принесет деятельность России.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904630-rosiya-prodovzhuye-militarizatsiyu-ditey-v-aneksovanomu-krimu-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-pravozakhisniki
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