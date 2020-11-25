Какие проблемы для Крыма принесет деятельность России

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Кириєнко Анна
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил ресурсу ZN.UA, что из-за деятельности России в Крыму, у полуострова могут быть большие проблемы.
Фото: maxresdefault
Масса нарушений возникает из-за неэкологического строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Действия России могут превратить Азовское море на Черноморский залив.
Сейчас Прокуратура Крыма зафиксировала 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых, которую осуществляла РФ.
По словам генпрокурора, Россия активно занимается незаконной добычей песка. Это в свою очередь приводит к уничтожению объектов археологического наследия.
От раскопок уже пострадали Ханский дворец и Генуэзская крепость.
Гюндуз Мамедов заявил, что объем убытков, который нанесла российская сторона Крыму официально достигает одного триллиона гривен.
Кроме России, опасность представляют иностранные хозяйства, ведущие деятельность в Крыму. Поскольку на этой территории нет правового статуса юридического лица, получается, что нет и запретов на их противоправные деяния.
Сайт "Комментарии" сообщал ранее, что в Крыму решили экономить на похоронах и запустили экологическое производство картонных гробов.
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