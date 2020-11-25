kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19256.16

ETH/USD

596.71

LTC/USD

88.35

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какие проблемы для Крыма принесет деятельность России
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие проблемы для Крыма принесет деятельность России

По официальным данным, размер убытков, которые нанесла российская сторона Крыму достигает одного триллиона гривен

сегодня, 16:45
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил ресурсу ZN.UA, что из-за деятельности России в Крыму, у полуострова могут быть большие проблемы.

Какие проблемы для Крыма принесет деятельность России

Фото: maxresdefault

Масса нарушений возникает из-за неэкологического строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Действия России могут превратить Азовское море на Черноморский залив.

Сейчас Прокуратура Крыма зафиксировала 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых, которую осуществляла РФ.

По словам генпрокурора, Россия активно занимается незаконной добычей песка. Это в свою очередь приводит к уничтожению объектов археологического наследия.

От раскопок уже пострадали Ханский дворец и Генуэзская крепость.

Гюндуз Мамедов заявил, что объем убытков, который нанесла российская сторона Крыму официально достигает одного триллиона гривен.

Кроме России, опасность представляют иностранные хозяйства, ведущие деятельность в Крыму. Поскольку на этой территории нет правового статуса юридического лица, получается, что нет и запретов на их противоправные деяния.

Сайт "Комментарии" сообщал ранее, что в Крыму решили экономить на похоронах и запустили экологическое производство картонных гробов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/internal/hjunduz-mamedov-same-ukrajina-maje-shans-pokarati-rf-za-vojenni-zlochini-437230.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ