Какие проблемы для Крыма принесет деятельность России

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил ресурсу ZN.UA, что из-за деятельности России в Крыму, у полуострова могут быть большие проблемы.

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Масса нарушений возникает из-за неэкологического строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Действия России могут превратить Азовское море на Черноморский залив.

Сейчас Прокуратура Крыма зафиксировала 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых, которую осуществляла РФ.

По словам генпрокурора, Россия активно занимается незаконной добычей песка. Это в свою очередь приводит к уничтожению объектов археологического наследия.

От раскопок уже пострадали Ханский дворец и Генуэзская крепость.

Гюндуз Мамедов заявил, что объем убытков, который нанесла российская сторона Крыму официально достигает одного триллиона гривен.

Кроме России, опасность представляют иностранные хозяйства, ведущие деятельность в Крыму. Поскольку на этой территории нет правового статуса юридического лица, получается, что нет и запретов на их противоправные деяния.

Сайт "Комментарии" сообщал ранее, что в Крыму решили экономить на похоронах и запустили экологическое производство картонных гробов.





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