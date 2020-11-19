В Крыму решили экономить на погребении и запустили экологичное производство картонных гробов

В аннексированном Россией Крыму решили хоронить умерших в гробах из картона. Изделие будет производиться из сотового картона, а поверхность крышки будет обрабатываться по желанию заказчика — цвет, узор, рисунок, оформление. Известно, что классические похороны на полуострове загрязняют экосистему — грунтовые воды, землю. Поэтому оккупационные власти предлагают жителям внедрять экокремацию. Кроме того, стоимость такого изделия в несколько раз меньше классического гроба да и гореть такой материал будет быстрее, а значит можно будет сэкономить на процедуре погребения и кремации.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российское государственное бюджетное учреждение и ритуальный сервис "Ритуал" расширил перечень своих онлайн-услуг после введения запрета на посещение московских кладбищ. По его словам, до введения запрета на посещение кладбищ похороны посещали в среднем около 50 человек. Сейчас число гостей вынужденно снизилось до 7-8 человек. Теперь жителям и гостям столицы России доступна услуга под названием "прощание онлайн", которая предусматривает онлайн-трансляцию с церемонии похорон для тех, кто по тем или иным причинам не смог прийти на похороны лично.





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