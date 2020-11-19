kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17973.48

ETH/USD

475.14

LTC/USD

82.38

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Крыму решили экономить на погребении и запустили экологичное производство картонных гробов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму решили экономить на погребении и запустили экологичное производство картонных гробов

Производство изделий уже поставлено на производство

сегодня, 22:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

В аннексированном Россией Крыму решили хоронить умерших в гробах из картона. Изделие будет производиться из сотового картона, а поверхность крышки будет обрабатываться по желанию заказчика — цвет, узор, рисунок, оформление. Известно, что классические похороны на полуострове загрязняют экосистему  — грунтовые воды, землю. Поэтому оккупационные власти предлагают жителям внедрять экокремацию. Кроме того, стоимость такого изделия в несколько раз меньше классического гроба да и гореть такой материал будет быстрее, а значит можно будет сэкономить на процедуре погребения и кремации.

В Крыму решили экономить на погребении и запустили экологичное производство картонных гробов


Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российское государственное бюджетное учреждение и ритуальный сервис "Ритуал" расширил перечень своих онлайн-услуг после введения запрета на посещение московских кладбищ. По его словам, до введения запрета на посещение кладбищ похороны посещали в среднем около 50 человек. Сейчас число гостей вынужденно снизилось до 7-8 человек. Теперь жителям и гостям столицы России доступна услуга под названием "прощание онлайн", которая предусматривает онлайн-трансляцию с церемонии похорон для тех, кто по тем или иным причинам не смог прийти на похороны лично.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/strana_ukr/2780
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ